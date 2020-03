Sanificazione di strade, panchine, portici, parchi pubblici.

Proseguono le attività di prevenzione e igienizzazione varate dal Comune per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Dal centro, alla cerchia dei viali, ai quartieri, sono giorni di interventi straordinari.

"Tuttavia - ribadisce il sindaco Andrea Corsaro - non uscite di casa se non per motivi di estrema necessità!".