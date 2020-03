Videochiamate per salutare figli e nipoti bloccati a casa

La tecnologia può far sentire meno sole le persone anziane, soprattutto quelle che si trovano nelle case di riposo e che, per le stringenti misure di prevenzione non possono ricevere le visite dei familiari.

Il gruppo “Sereni Orizzonti”, che grazie a rigide misure preventive ha finora evitato che si registrassero tra gli ospiti casi di positività al Coronavirus, ha avviato un'iniziativa particolare per evitare che l’isolamento forzato nel quale si trovano queste persone, anziane e molto spesso non autosufficienti, possa incidere negativamente sul loro umore così come su quello dei parenti che non possono più andarli a visitare.

Nei giorni scorsi gli operatori di “Sereni Orizzonti” nella RSA “La Quercia” di Borgo d’Ale hanno contattato tutti i familiari degli ospiti al fine di poter programmare videochiamate su WhatsApp, su un telefono messo a disposizione della direzione in determinate fasce orarie della giornata.

Una soluzione sta riscuotendo un grande successo tra gli anziani, molti dei quali non sono abituati all’uso delle nuove tecnologie: poter vedere i volti dei propri cari e poter conversare con loro è una medicina preziosa che stempera la tensione e risolleva immediatamente il morale di ciascuno, suscitando forti emozioni positive.