Robbio, pizzeria d'asporto viola il decreto: rischia la sospensione della licenza

Controlli a tappeto, in piccoli centri e grandi centri, per assicurarsi che le norme a salvaguardia della salute vengano seguite in modo scrupoloso.

E così il gestore di una pizzeria d'asporto è finito nei guai, a Robbio. Il locale, situato in centro, sarebbe dovuto rimanere chiuso e il titolare avrebbe potuto lavorare all’interno aspettando gli ordini telefonici dei clienti per eseguire solamente le consegne a domicilio.

Tutto ciò non è avvenuto: la pizzeria era aperta. Nei guai è quindi finito il gestore, un cittadino di origini egiziane residente a Robbio.

Come da prassi, gli agenti, accertata la violazione, hanno effettuato una denuncia e richiesto al Prefetto la sospensione dell’attività.