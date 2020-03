Coronavirus, in Piemonte i morti salgono a 25

Sale purtroppo a 25 il numero delle persone decedute in Piemonte e positive al Coronavirus. Sono cinque i deceduti, risultati positivi al covid19, tra la notte e la mattina di giovedì. Tra loro anche il crescentinese di 65 anni, ricoverato a Torino. Gli altri morti sono due uomini (uno alessandrino di 92 anni deceduto ad Alessandria, e un torinese di 87 anni ad Ivrea) e due donne (una torinese di 59 anni a Torino e una cuneese di 86 anni a Bra).

Bollettino contagi

Alle 13 di giovedì, secondo i dati ufficiali della Regione, in Piemonte le persone risultate positive al “Coronavirus Covid-19” sono 580.

Territorialmente, i casi positivi sono: 187 a Torino, 69 ad Asti, 132 ad Alessandria, 39 a Biella, 24 a Cuneo, 32 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 34 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89. Complessivamente, i decessi sono 25.

Tra le altre notizie segnalate dalla regione c'è che la Biblioteca Virtuale per la Salute - Piemonte ha inserito nel suo sito web una sezione dedicata al Coronavirus. La sezione è dedicata alla documentazione prodotta dalle istituzioni ed è arricchita dal contributo di materiali ed articoli prodotti dalle più autorevoli riviste medico scientifiche internazionali su COVID-19. La consultazione è aperta a tutti.