Dalla proroga della Tari alla sospensione delle zone Blu: misure straordinarie a Borgosesia

Proroga della scadenza della Tari, sospensione delle zone Blu, canone di affitto ridotto per le attività commerciali situate in immobili di proprietà comunale. E un elenco di esercizi commerciali disponibili a effettuare consegna a domicilio.

L'amministrazione di Borgosesia mette in campo una serie di misure per dare ai cittadini il segnale che il Comune è al loro fianco in questi giorni di emergenza sanitaria.

"Insieme alla mia squadra e a tutti i dipendenti – dice il sindaco Paolo Tiramani – chiediamo ai borgosesiani di osservare con grande senso di responsabilità e disciplina le regole ministeriali, da parte nostra faremo di tutto per agevolarli nella gestione della quotidianità e per venire loro incontro dilazionando le scadenze che noi possiamo controllare".

L'elenco dettagliato delle misure varate dalla Giunta comprende: la proroga al 30 aprile della scadenza del pagamento dalla Tari: "I cittadini che ricevono l’avviso di pagamento con scadenza 30 marzo non ne tengano conto - si legge in una nota del Comune - gli avvisi sono stati inviati prima dell’emergenza. La misura riguarda tutti i cittadini, negozi e attività produttive"; la sospensione dei pagamenti di tutti i parcheggi blu; la riduzione del canone di affitto ai locatari di immobili commerciali comunali: verrà dimezzato il canone di affitto per tutto il periodo di chiusura.

Vengono inoltre prorogate al 27 aprile le scadenze per presentare le domande per l'assegnazione di una casa popolare, e al 17 aprile la scadenza per la presentazione delle domande del bando dei cantieri over 58.

A tutela della salute dei dipendenti, gli Uffici Comunali rimangono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 ma si riceverà solo su appuntamento. "Nell’atrio del palazzo comunale - spiega Tiramani - è sempre presente personale del Comando della Polizia Municipale a cui è possibile fare riferimento per qualsiasi evenienza".

Tra le misure adottate in questi giorni anche la sospensione del mercato a partire da sabato 14 marzo.

Nei giorni scorsi erano già state avviate altri interventi: lunedì il sindaco ha dato la possibilità ai ristoranti e alle pizzerie di poter offrire ai cittadini il proprio servizio solo a domicilio in modo da poter lavorare oltre le 18 (possibilità che dopo l’ultimo Dpcm rimane valida ad orario pieno); martedì, per incentivare i cittadini a rimanere a casa, il sindaco e l’assessore al Commercio Costantino Bertona hanno stilato una lista dei commercianti disponibili a fare consegne a domicilio, con tanto di numeri di telefono ai quali i cittadini possono fare i loro ordinativi: "La lista è stata oggi adeguata alle nuove disposizioni ministeriali", prosegue Tiramani. Nella notte di mercoledì si è provveduto a sanificare tutto il territorio comunale con la nebulizzazione di un’apposita soluzione idroalcolica con cloro, per prevenire la diffusione del Coronavirus. Si faranno altre 3 uscite per completare l’azione, la prima delle quali è prevista per venerdì notte.

"Vogliamo essere per i nostri cittadini un punto di riferimento sempre disponibile – conclude Tiramani - così come io personalmente sono sempre disponibile e raggiungibile sia sui social che sul mio cellulare per rispondere alle domande di chi ha dubbi sul da farsi. Stringiamoci forte e siamo responsabili: ce la faremo!".