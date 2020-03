Dalla partitella di calcio alla cena tra amici: piovono denunce su chi non rispetta il Decreto

Mentre da giovedì mattina sono in corso i controlli sulle attività che devono restare chiuse in base al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sale il numero delle persone denunciate in pochi giorni, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vercelli, per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione.

Sei persone sono state fermate e identificate in un parco a Santhià, mentre erano impegnate in una partitella di calcio e per loro è scattata la denuncia.

Denunciati anche i sei partecipanti alla cena interrotta dalle forze dell'ordine, nella serata di martedì, in un circolo privato del capoluogo; così come il romeno residente in provincia di Torino fermato in auto a Cigliano senza un valido motivo.

Stessa sorte per un uomo di Tortona, fermato in Valsesia, dove ha una seconda casa: anche questi spostamenti non sono ammessi se non in casi di grave e comprovata necessità.