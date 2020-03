Coronavirus, morta la trinese positiva al test

Giornata davvero pesante per il vercellese che conta, nel giro di poche ore, due morti risultati positivi al Coronavirus.

Nella notte era deceduto il crescentinese Adolfo Pirillo, ricoverato da qualche giorno a Torino.

Nel pomeriggio altra tragica notizia, questa volta da Trino: in ospedale, dove le avevano diagnosticato la positività al Covid-19, è morta Silvana Tricerri, 80enne conosciuta nella cittadina.

"Poco fa la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Trino ha perso la sua concittadina che qualche giorno fa era risultata positiva al coronavirus - dice il sindaco Daniele Pane- . Sono profondamente sconvolto, sono giorni duri e tragici. Alla famiglia il mio più profondo abbraccio e il cordoglio dell’intero consiglio comunale, dei volontari che si stanno adoperando per l’emergenza e di tutta la Comunità trinese".

Dal sindaco, e da tutto il consiglio comunale arriva l'accorata richiesta a non uscire di casa.

Silvana Tricerri, che era vedova, lascia i figli Mario con Manuela e Carlo con Cristina; il nipote Lorenzo con Xheni.

Come previsto dalle norme, le esequie avverranno in forma strettamente privata: su richiesta della famiglia chi volesse ricordare la signora può fare un'offerta all'Aido.

Intanto, mai come in questi momenti di forzata permanenza in casa, sono telefoni e social a essere utilizzati per far sentire ai parenti l'affetto di tutta la comunità. "Grande donna e mamma: ciao Silvana. E' una notizia terribile", è il saluto di tanti amici.