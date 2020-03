Sospesa la chiusura dei contatori e rinviate le bollette per chi è in difficoltà

Misure per le fasce deboli, da parte di Asm Iren che, alla luce della crescente diffusione del Coronavirus e dei conseguenti significativi impatti economici e sociali sull’intero Paese, Atena, in linea con quanto definito dal Gruppo Iren, ha interrotto - già da lunedì 9 marzo - le nuove azioni di sospensione o riduzione delle forniture (gas, luce e acqua) dovute alla morosità.

Inoltre, in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gruppo offre a tutti i propri clienti - famiglie e imprese - che subiscono un’oggettiva situazione di difficoltà economica, la possibilità di richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni oppure la rateizzazione in tre rate nei tre mesi successivi.

"Tale opportunità è prevista per le bollette di gas, luce, acqua, in scadenza dal 13 marzo fino al 30 aprile e relative a servizi collegati a regolare rapporto di fornitura - spiegano dal gruppo -. Per le bollette con importi superiori a 4.500 euro saranno definiti piani di rateizzazione specifici. Inoltre, non saranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento".

Il rinvio della scadenza di pagamento o la rateizzazione potranno essere richiesti direttamente al Servizio Clienti, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione da Atena: servizio web “Comunica con noi”, accessibile tramite la sezione "Contatti" sul sito www.atenalucegas.it ;numero verde 800 112 077, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.