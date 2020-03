"Siamo in ascolto": psicologi e assistenti sociali a disposizione dei vercellesi

I Comuni si attrezzano non solo per far rispettare le disposizioni del Decreto dell'11 marzo, ma anche per andare incontro alle esigenze dei cittadini più soli e fragili.

Il settore Politiche Sociali del Comune – a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, ha attivato i seguenti servizi telefonici:

Un servizio telefonico di consulenza e sostegno psicologico per anziani e disabili attraverso il cellulare 331.5603092 e uno per adulti e genitori al cellulare 366.3460011. La linea, gestita da psicologhe, è attiva da lunedì a venerdì negli orari 10 -12 e 15 -17.

E' stato inoltre attivato un servizio telefonico di assistenza per emergenze sociali raggiungibile contattando il cellulare 331.5603069. La linea, gestita da assistenti sociali, è attiva da lunedì a venerdì nell’orario 9 - 13