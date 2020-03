Coronavirus: nel vercellese tre morti in un giorno

Vercellese: arriva con il bollettino della Regione la notizia del terzo decesso della giornata di una persona positiva al Covid-19. All'ospedale Sant'Andrea è morto un 83enne risultato positivo al test, così come la paziente di Trino, spirata al Maggiore di Novara, e il crescentinese deceduto nella notte a Torino, di cui era stata notizia nel bollettino precedente. Con questo decesso salgono a 4 i vercellesi morti questa settimana e risultati postivi al virus.

In Piemonte, nel pomeriggio, di giovedì sono stati quattro i decessi comunicati dall’Unità di crisi: oltre ai due vercellesi, sono morti un uomo del torinese, di 80 anni deceduto a Ciriè, e un uomo di 68 anni del torinese, deceduto all’ospedale Martini di Torino.

Bollettino contagi

Impennata del numero di persona positive al test: in Piemonte sono al momento 689.

Territorialmente, i casi positivi sono 209 a Torino, 70 ad Asti, 136 ad Alessandria, 48 a Biella, 33 a Cuneo, 48 a Novara, 29 a Vercelli e 23 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 23, mentre 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in terapia intensiva sono 107, in altri reparti 452, in isolamento domiciliare 103. Complessivamente, i decessi sono 29.

Assunti i primi 29 specializzandi, in arrivo nuovi medici

Sono 29 i primi medici specializzandi universitari assunti per l’emergenza coronavirus covid19 dalle Aziende sanitarie del territorio in Piemonte: 10 sono destinati alla Città di Torino, 2 alla Asl TO3, 3 al San Luigi di Orbassano, 2 al Mauriziano, 1 all’Asl TO 4, 2 alla Asl CN 1, 1 al Croce Carle di Cuneo; 4 alla Asl di Asti, 1 alla Asl di Biella, 3 all’Azienda ospedaliera di Alessandria.

Al bando di ieri per il reclutamento di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte, hanno già risposto in 150 ed ora le loro candidature sono al vaglio dell’Unità di crisi per l’assegnazione ai diversi presidi ospedalieri.

Bando assunzione infermieri

Sul sito della Regione Piemonte è appena stato pubblicato l’analogo bando per il reclutamento degli infermieri. Vedasi al link https://bandi.regione.<wbr></wbr>piemonte.it/gare-appalto/<wbr></wbr>procedura-speciale-legata-<wbr></wbr>allemergenza-covid-19-<wbr></wbr>acquisizione-manifestazione-<wbr></wbr>interesse-0

La Regione segnala inoltre che, negli ultimi giorni, il numero verde sanitario 800.19.20.20 istituito dalla Regione Piemonte ha registrato un’impennata di chiamate, passando dalle 544 telefonate ricevute domenica 1 marzo, alle 5.173 di martedì 10 marzo. Sono anche contestualmente salite le chiamate al numero unico dell’emergenza sanitaria 112, da 7.386 chiamate registrate nella giornata di domenica 1 marzo, alle 11.939 di martedì 10 marzo.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ricorda che il numero verde sanitario 800.19.20.20 non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo. Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni in caso si abbia il dubbio di aver contratto il virus.

Si raccomanda, inoltre, di rivolgersi al 112 solo per una reale emergenza sanitaria.