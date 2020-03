Novara: 45 militari per il controllo dei varchi

NOVARA – 45 militari dell'esercito, a supporto delle forze dell'ordine per controllare i varchi della città, e, (da ieri) lavaggio e sanificazione delle strade, anche periferiche: di seguito i comunicati del Comune di Novara.





Un aiuto alle forze dell’ordine del territorio per effettuare i necessari controlli e arginare la diffusione del virus: oggi, a Novara arriveranno 45 militari dell’esercito in supporto a Carabinieri, Polizia e Polizia locale per ulteriori controlli degli accessi e dei varchi della città e della conurbazione e per fare in modo soprattutto che la mobilità sia quanto più possibile limitata, come previsto dall’ultimo Decreto.

“Grazie alla collaborazione della Prefettura, nella persona del Viceprefetto Claudio Ventrice, della Questura con Rosanna Lavezzaro e dei Carabinieri con il comandate Mascoli – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – nella nostra città e lungo le arterie stradali di collegamento arriveranno i rinforzi: insieme alle nostre forze dell’ordine, i militari dell’Esercito controlleranno che chi si muove da casa propria lo faccia esclusivamente per motivi urgenti e indifferibili o per motivi di lavoro e di salute. A tutti gli altri, lo ricordo, non è consentito di muoversi. Vogliamo contenere quanto più possibile questo virus evitando difficoltà operative al nostro ospedale e agli operatori sanitari che ogni giorno si occupano sul campo di questo virus, e il modo migliore per farlo è starsene a casa in attesa che passi il periodo di contagio. Un’azione certo più stringente finalizzata però alla tutela della salute di tutti”





E’ partito lunedì 9 marzo il servizio pomeridiano, promosso da Comune di Novara e Assa, di lavaggio e sanificazione delle strade della città, servizio che va ad aggiungersi ai normali passaggi di spazzamento notturni e mattutini.

L’attività di natura straordinaria verrà effettuata anche nelle vie dei cosiddetti “lotti B”, ossia le strade secondarie della città.

“Un servizio che abbiamo fortemente voluto insieme ad Assa – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – finalizzato ad igienizzare con un intervento straordinario anche quelle vie e strade che solitamente, nel normale svolgimento dell’attività di pulizia, non sempre vengono interessate. Inoltre, in questo periodo, il traffico è decisamente ridotto, sono diminuite le auto e il passaggio dei mezzi è sicuramente più semplice ed agevole, garantendo una maggiore efficacia del servizio”.

“Ringrazio gli operatori di Assa – continua il Presidente di Assa Yari Negri – che in silenzio stanno continuando a fare il loro dovere quotidiano”.