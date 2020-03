Incendio, nella notte, a Cigliano: intorno alle 2 una squadra dei Vigili del Fuoco di Livorno, la squadra volontaria di Santhià e l'autoscala di Vercelli sono state impegnate nello spegnimento di un rogo divampato in un'abitazione in via Fratelli Rosselli. L'intervento - che ha richiesto un rilevante spiegamento di mezzi - ha consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona: sul posto i Carabinieri di Cigliano per gli accertamenti.