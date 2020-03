Perdono il figlio sul sentiero del Monte Marca: momenti di grande angoscia

Grande dispiegamento di mezzi, nella giornata di mercoledì, nell'Oasi Zegna per la ricerca di un bambino di 10 anni, scomparso alla vista dei genitori mentre percorrevano il sentiero per il Monte Marca: grazie al lavoro di 6 squadre di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Soccorso Alpino e il personale della Icemont di Bielmonte, in poco più di mezz'ora il piccolo è stato ritrovato e ha potuto abbracciare mamma e papà.

Disavventura che ha procurato moltissimo spavento ma finita nel migliore dei modi. Tutti gli operatori, terminato l'intervento, sono tornati ad espletare i compiti di vigilanza sulla popolazione per il particolare momento di allerta sanitaria. Sull'accaduto comunque verrà informata la Procura competente di Biella.