Borgosesia, mille litri di soluzione idroalcolica per sanificare la città

Dalle ore 22 di mercoledì 11 marzo e fino alle 6 di giovedì mattina un mezzo speciale di SESO, la società di proprietà del Comune di Borgosesia, nebulizzerà su tutta l’area cittadina uno speciale prodotto per sanificare il territorio a tutela dei cittadini contro il Covid-19: «E’ una misura straordinaria voluta fortemente dal sindaco – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello – che si è attivato con estrema rapidità ed è riuscito ad ottenere un approvvigionamento del prodotto indicato dal Ministero per l’esigenza specifica legata alla prevenzione per Covid-19».

Sarà utilizzata una soluzione idroalcolica con cloro, se ne impiegheranno mille litri e sarà nebulizzata da due operatori Seso dotati di un mezzo ad hoc: «Abbiamo affissi avvisi ad ogni portone, con i quali invitiamo i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, a non lasciare indumenti all’aperto e a non transitare sulle strade cittadine nell’orario di svolgimento della sanificazione – continua Pavanello –. E un intervento molto importante che poche altre città sono riuscite a mettere a disposizione della loro cittadinanza in quanto la sostanza è al momento non facilmente reperibile».

Il sindaco Paolo Tiramani rassicura i borgosesiani: «Lavoriamo a ritmo sostenuto e con l’ausilio di tutte le professionalità necessarie a gestire al meglio la situazione – dice – chiediamo la collaborazione di tutti i borgosesiani affinché vengano rispettate le regole ministeriali: è un momento difficile, ma se ognuno farà la propria parte possiamo superarlo. Abbiate cura di voi stessi e dei vostri concittadini e andrà tutto bene».