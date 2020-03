Cena in compagnia e viaggio immotivato: arrivano le prime denunce

In barba al Decreto e a tutti gli inviti alla prudenza e al rispetto delle misure a tutela della salute propria e altrui, avevano comunque organizzato la cena in un circolo privato: all'interno della struttura, che in apparenza era chiusa, i Carabinieri del radiomobile, impegnati nei controlli di rito, hanno trovato una decina di persone a tavola. Per il presidente del circolo è così scattata la denuncia.

I controlli delle forze dell'ordine, che si sono intensificati sulle strade e all'interno dei centri urbani, hanno anche portato i Carabinieri a denunciare, sempre nella serata di martedì, un romeno che, in auto, stava raggiungendo il vercellese da un'altra provincia. L'uomo, che non aveva un valido motivo per essere in viaggio, dovrà rispondere di mancata esecuzione di un provvedimenti dell'autorità.

E' andata meglio, martedì, al mercato di Vercelli, dove le quattro pattuglie della Polizia locale inviate dal sindaco hanno verificato un sostanziale rispetto delle disposizioni previste per le zone a contenimento rafforzato.