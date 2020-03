Vercellese: un caso positivo a Villata e uno a Fontanetto

Aggiornamento dai sindaci del Vercellese: dopo Arborio, Trino e Tricerro, anche i primi cittadini di Villata e Fontanetto Po rendono noto che, nei rispettivi comuni, si è avuto un caso di positività al Covid19.

Nel primo pomeriggio di mercoledì è il sindaco di Fontanetto Claudia Demarchi, a dare la notizia ai concittadini, specificando "Una persona residente in paese, già in ospedale, è risultata positiva al Coronavirus. Sono già state attivate tutte le misure precauzionali per i familiari. Nessun allarmismo, ma è assolutamente necessario restare il più possibile in casa e adottare le misure di prevenzione già più volte richiamate".

Nei giorni precedenti anche il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, aveva diffuso una nota per precisare che alcuni concittadini erano in isolamento fiduciario (per fortuna non mostrando alcun sintomo).