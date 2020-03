Villata: persona positiva al test. La comunicazione del sindaco

"In mattinata, con nota dell’Asl di Vercelli siamo stati informati di una persona risultata positiva e ho acquisito ogni informazione necessaria per garantirvi che la situazione e ampiamente monitorata" E' il sindaco di Villata, Franco Bullano a dare la notizi attraverso il canale istituzionale del Comune.

Il primo cittadino rende note anche le misure assunte a tutela di tutti i villatesi: "Ho predisposto l’attivazione di un Centro Operativo Comunale per affrontare l’emergenza in maniera rapida e tempestiva, qualora si rendesse necessario. Desidero tranquillizzare i Villatesi e invitarli a non creare allarmismo proveniente da notizie fasulle o proveniente da fonti incerte. In queste ore sono in stretto contatto con le autorità competenti: Prefettura, Asl e Protezione Civile per essere informato in tempo reale e per potervi fornire informazioni il più dettagliate possibili. L’assessore Sara Arlone, competente per il comparto scolastico è in stretto contatto con i genitori degli iscritti alle nostre scuole e, personalmente, sto valutando soluzioni che possano aiutare ancora di più le persone anziane e in difficoltà, ovviamente attendendomi alle strette regole ministeriali. Il vice sindaco Giovanna Bertani si sta attivando per il comparto sanitario e per ogni forma di assistenza verso le fasce deboli".

Nei giorni scorsi il Comune aveva già fatto distribuire negli esercizi commerciali alcune indicazioni ministeriali: il sindaco chiede a tutti la massima collaborazione e senso di responsabilità, rendendosi disponibile per ogni chiarimento.