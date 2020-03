Stecco in auto-quarantena: "Misura precauzionale, continuo a lavorare per superare l'emergenza"

Si è messo in auto-quarantena Alessandro Stecco, medico e presidente della Commissione regionale Sanità.

Lo annuncia lo stesso consigliere regionale e capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Vercelli con un post. "Sto bene e non volevo allarmare nessuno - scrive Stecco -: sono solamente in auto quarantena, isolato e separato dal mio nucleo familiare, come consigliatomi dal medico e dall'Asl, essendo in due liste di "teorico" contatto di persone positive".

Stecco, che martedì sera ha presieduto i lavori della Commissione Sanità che si è riunita in videoconferenza, assicura che "continuerò a lavorare da qui per Regione, Comune e per i sindaci fino a fine pena, orientativamente fine settimana prossima".

Nei giorni scorsi, dopo che il presidente Alberto Cirio aveva annunciato di essere positivo al test Covd19, tutta la giunta regionale (e molti amministratori che erano entrati in stretto contatto con il Governatore) era stata sottoposta al tampone: l'unico a risultare positivo è stato l'assessore Andrea Tronzano, asintomatico e che, come Cirio, si trova ora in isolamento fiduciario.