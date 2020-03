Corsaro: "Sono giorni difficili: affrontiamoli con responsabilità"

"In questo momento la salute dev'essere il nostro obiettivo primario: invito i vercellesi ad affrontare questi giorni difficili di limitazioni e disagi con il senso di responsabilità che è proprio di tutti i miei concittadini". Il sindaco Andrea Corsari non smette di ricordare che, oggi più che mai, seguire le regole equivale a salvare vite umane.

Ma non nasconde la sua preoccupazione per i costi, sociali ed economici, dell'emergenza in atto. "Sono vicino a commercianti, baristi, ristoratori, artigiani e a quanti hanno dovuto sospendere la propria attività: facendo tutti la nostra parte riusciremo a uscirne - dice aprendo la conferenza stampa relativa alle donazioni per l'Asl -: la prima misura che abbiamo adottato è quella di far slittare il pagamento della Tari, ma abbiamo allo studio altri interventi per sostenere le difficoltà che molti saranno costretti ad affrontare. Anche Asm, che ho interpellato in questi giorni, sta studiando alcuni interventi specifici".

Nell'immediato, tuttavia, c'è la necessità di garantire alcuni servizi alle fasce deboli delle popolazione e soprattutto agli anziani soli: "La Croce Rossa si sta attivando con un servizio di consegna di spesa e farmaci - dice il sindaco -. Dal canto nostro, il settore Politiche Sociali sta implementando progetti già attivi a favore degli anziani e di chi ha necessità, sta aumentando le ore del servizio a domicilio che il Settore Politiche Sociali già attua e sta proponendo protocolli ad associazioni di volontariato per la consegna di medicinali e generi di necessità al domicilio di chi ne avesse bisogno".

Ricordando a tutti che "E' fondamentale uscire di casa solo per lavoro, per la spesa e per necessità e rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone", il sindaco ringrazia anche tutti quei vercellesi che, in molti modi, stanno facendo sentire la propria vicinanza al personale dell'Asl. "Ci sono locali che hanno offerto le pizze a medici, infermieri e oss; qualcuno che porta dolci per la colazione. Gesti di gratitudine che rappresentano davvero il sentire di tutta la città verso chi è in prima linea", dice Corsaro.

Infine alcune note operative: L’Amministrazione Comunale ha previsto interventi di sanificazione delle panchine e dei sottoportici che partiranno già nella giornata di domani - dice Corsaro - e ulteriori passaggi di pulizia delle strade in diverse zone della città".

Intanto sono state sospese le celebrazioni della Festa Lupinaria che avrebbe portato eccessiva affluenza al cimitero e ed è stata disposta la chiusura dell'Anagrafe al sabato.