Biud10 e Alberto Dalmasso onlus: donazioni all'Asl per fronteggiare l'emergenza

Arrivano da Biud10 e Alberto Dalmasso Onlus le più recenti, in ordine di tempo, donazioni a sostegno dell'acquisto dei materiali occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Ciascuna delle due associazioni ha donato 10mila euro all'Asl: "Come sapete negli ultimi 10 anni Biud10 ha portato avanti molti progetti destinati all’infanzia.

In questo momento particolare, in cui ognuno di noi e’ chiamato a dare il proprio contributo, ci sentiamo in dovere di destinare una parte di quanto raccolto durante le nostre attività all’ASL di Vercelli - si legge in una nota di Biud10 - Ci teniamo davvero a far sentire a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa emergenza la nostra vicinanza e siamo sicuri di interpretare in questo modo anche il sentimento dei numerosi sostenitori di Biud10. La cifra che abbiamo donato è di 10.000 euro e sarà utilizzata per l’acquisto di un ventilatore polmonare da subintensiva portatile per il pronto soccorso. Siamo certi che grazie all’incredibile professionalità degli operatori sanitari che operano negli ospedali di tutta Italia e al contributo di tutti noi, usciremo presto da questa emergenza", conclude la nota.

Diecimila euro è anche l'importo messo a disposizione dalla Alberto Dalmasso onlus. “Siamo consapevoli che si tratta di una goccia nell'oceano - dice il presidente, Massimo Dalmasso - Non potevamo e non possiamo però restare indifferenti: viviamo a una delle più grandi emergenze nella storia recente del nostro Paese e tutti, in base alle proprie forze e disponibilità, dobbiamo fare la nostra parte".

Il bonifico di 10mila euro verrà fatto in queste ore, e la Onlus, intanto, rilancia: “Sfidiamo i nostri amici e i nostri sostenitori in una vera e propria gara di solidarietà per questa gravissima emergenza: raccogliete altri 10.000 euro nei prossimi 10 giorni” anticipa Dalmasso. Che poi spiega come aderire: "Chi vuole versi una qualsiasi somma sull’Iban della Onlus: IT72R0329601601000067095597 con la causale “Covid-19”. Lunedì 23 marzo, poi, l’associazione girerà l’intero ricavato direttamente all’Asl.