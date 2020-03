Asl: piano di potenziamento per l'ospedale. Dalla Fondazione 230mila euro per la nuova Rianimazione

Privati e istituzioni si mobilitano per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Con un atto assunto nella giornata di martedì e divenuto subito esecutivo, la Fondazione Crv ha stanziato 230mila euro da destinare all'acquisto delle attrezzature per i nuovi posti letto di terapia intensiva che l'Asl sta approntando al terzo piano della "palazzina infettivi".

Contestualmente - spiega il presidente, Nando Lombardi - abbiamo aderito al progetto regionale Adotta un medico, mettendo a disposizione 128mila euro per sostenere il percorso quinquennale di un medico specializzando all'ospedale Sant'Andrea. In questo momento tutti devono fare la propria parte e mostrare compattezza: alcuno privati lo hanno già dimostrato con donazioni autonome e anche la Fondazione ha subito risposto all'appello, restando pronta a intervenire se si manifestassero altre esigenze".

Chiunque, in ogni caso, può aderire alla campagna a sostegno della situazione di emergenza, utilizzando i canali resi disponibili dell'Asl

L'Asl, intanto, si attrezza per potenziare il numero di posti letto: "Abbiamo studiato l'andamento del contagio in Lombardia - spiega il direttore sanitario Arturo Pasqualucci - e ci stiamo preparando a fronteggiare quello che, verosimilmente sarà un periodo più difficile rispetto a quello vissuto finora. Dopo aver già portato da 8 a 12 i posti letto di terapia intensiva, stiamo ora lavorando per raddoppiare: e, grazie alla Fondazione, attrezzeremo altri 12 posti posti per le cure intensive. Abbiamo poi 20 posti letto dedicati nel reparto di Malattie Infettive e, se ci sarà l'esigenza, altri 20 posti in pneumologia ed eventualmente 37 da convertire sulla base delle esigenze".