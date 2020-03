Trino, tutti al lavoro per garantire aiuto ad anziani e persone in quarantena

"In collaborazione con i commercianti trinesi, la protezione civile, gli alpini e altri volontari - spiega il sindaco Daniele Pane - stiamo organizzando la consegna a domicilio di beni di prima necessità per coloro che sono posti in quarantena; over 65, che non hanno già supporti in famiglia e under 65, con problemi di salute e che non hanno già supporti in famiglia. Attiveremo un numero telefonico per le prenotazioni, oltre a distribuire del materiale informativo a tutti circa le modalità".