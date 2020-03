Stecco: Forse è meglio chiudere tutto per due, tre settimane

Alessandro Stecco, medico e consigliere regionale, sulla sua bacheca facebook.

Sembra che si stia formando in tutta Italia, guardando alle difficolta' dell'avanzatissino Sistema Sanitario Lombardo e all'esperienza dei comuni chiusi e della realta' cinese, una coscienza civile e pragmatica che sta dicendo che sarebbe meglio fermare tutto salvo servizi essenziali, per 2-3 settimane. La misura massima di isolamento e distanziamento sociale possibile.

Sono convinto che in questa condizione emergenzisle drammatica non ci sia molto da variare sul tema rispetto a esperienze positive gia' fatte, e che economicamente se ce la giocassimo ora con tutto quello che si puo' fare, sarebbe meglio rispetto a misure ad interpretandum e trascinamento fin dentro l'estate.

Sarebbero tanti i cittadini, esercenti, commercianti, p iva ... che ne patirebbero e ci vorrebbe una grandissina garanzia di copertura economica totale con supporto ai cittadini che perderebbero lavoro e reddito, da parte del Governo e dell'Europa.

Ma al netto di questo, forse i danni sarebbero minori se compressi in un periodo definito, rispetto che allungare a 6 mesi od oltre per poi magari chiudere tutto lo stesso ma troppo tardi... con il fatto che la differenza sarebbe anche poter prevenire il collasso del sistema sanitario e numeri enormi di decessi, diretti o indiretti...cosa non da poco e in fondo che si puo' pensare sia interesse di tutti.