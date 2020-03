Servizi sociali dell'Unione Montana: le nuove disposizioni

In caso di urgenze, contattare i precedenti numeri L’attività prosegue, adottate le dovute cautele, in modo da mantenere un costante contatto con l’utenza e garantire i servizi essenziali (es. pasti a domicilio, ecc.).

Per esigenze particolari, contattare: Varallo Sesia 0163430371; Borgosesia 0163290120 Sospensione dell’attività del servizio in generale, il servizio sociale professionale resta attivo esclusivamente attraverso contatto telefonico. Sospensione attività educativa territoriale con minori (individuali e di gruppo) salvo casi particolari e necessari, valutati dal servizio. Su disposizioni governative e regionali immediatamente esecutive il servizio equipe minori garantirà, come diritto di visita tra genitori e figli, esclusivamente le telefonate e le videochiamate laddove ciò sarà fattibile e nel rispetto dei protocolli; il servizio garantirà mediante il monitoraggio telefonico che tali contatti vengano rispettati tra le parti.

Educativa Territoriale Handicap

In caso di urgenze si può contattare il seguente numero: 016353800/1Il servizio di Educativa Territoriale per l’Handicap dell’Unione Montana della Valsesia rimarrà sospeso in linea generale, salvo casi particolari e necessari dove, con le cautele del caso, si manterrà il contatto con l’utenza a domicilio o presso locali adeguatamente disinfettati. L’utenza potrà essere contattata telefonicamente dagli operatori e, in caso di necessità, assistita in prima persona in rapporto individuale previ controlli a tutela sanitaria.