Mobilitazione per l'Asl: dagli Alpini 3000 euro

Sempre in prima linea - anche se questa volta non possono essere "al fronte" - gli Alpini di Vercelli hanno subito raccolto l'invito dell'Asl effettuando una donazione di 3000 euro per sostenere l'acquisto di presidi sanitari da destinare a chi deve fronteggiare l'emergenza.

"Dopo aver letto questa mattina l'invito dell'Asl e abituati sin da piccoli a rispondere: Presente, diventati uomini con un particolare cappello in testa, sotto il quale si è imparato a fare prima il proprio dovere per poi, forse, a rivendicare eventuali diritti, gli Alpini della Sezione di Vercelli non hanno lasciato arrivare mezzogiorno per dimostrare la loro vicinanza al Sant’Andrea".

Il presidente sezionale, Piero Medri, ha immediatamente dato disposizione al tesoriere sezionale, Roberto Racca, di bonificare la somma di 3000 euro a favore dell’ASL.

“Nei nostri primi 95 anni di attività, festeggiati lo scorso anno – ha detto Medri – quando abbiamo chiesto aiuto ai vercellesi per le nostre iniziative abbiamo sempre ricevuto risposte positive. Oggi mi è parso giusto fare subito qualcosa di concreto per la nostra comunità e, quando ho condiviso la decisione con i miei più stretti collaboratori, ho trovato in loro l’entusiasmo dei tempi della naja”.

“La somma, lo sappiamo, - ha aggiunto Medri – non è risolutiva, anche se per noi è importante, ma crediamo, e speriamo, che sia un esempio per tutti e un primo ringraziamento a coloro che oggi sono in prima linea sul fronte del Coronavirus: dai primari, agli infermieri, dagli operatori socio sanitari agli addetti alle pulizie del nostro nosocomio. Noi Alpini abbiamo imparato che nessuno può raggiungere certi obiettivi da solo. Lo abbiamo imparato nelle marce in montagna, nei campi estivi e invernali, negli interventi compiuti quando calamità naturali hanno colpito la nostra Italia e siamo convinti che anche questa volta ce la faremo".

Attualmente la vita della sezione Alpini di Vercelli, seguendo le disposizioni promulgate, sia dal Governo, sia dall’Amministrazione Regionale, per il contenimento del Coronavirus, è praticamente ferma: l’Assemblea elettiva che era in programma per domenica 15 marzo è stata rinviata a data da stabilirsi, si spera nel mese di aprile, ma l’attenzione ai bisogni del territorio rimane sempre al massimo livello.

Il messaggio, però, è di speranza: "Ce la faremo – conclude Medri – solo collaborando tutti insieme, facendo, ognuno di noi, il proprio dovere, il suo piccolo, semplice, ma essenziale dovere”.