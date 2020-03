Gattinara: spesa e pranzo a domicilio per le persone anziane

Le amministrazioni comunali si attrezzano per sostenere i cittadini anziani e soli in questi giorni di emergenza sanitaria.

Il Comune di Gattinara, in collaborazione con il Consorzio Socio-assistenziale Casa, ha attivato un servizio domiciliare per il cibo e la spesa.

"Tante persone anziane rispettano l’invito a restare a casa - spiegano dal Comune - ma il rovescio della medaglia è la difficoltà nella vita di tutti i giorni, prima fra tutte la spesa quotidiana. Molti di loro sono fortunati e possono contare su figli e famiglia, però, purtroppo, c’è anche chi non ha nessuno: per queste persone il cibo e la spesa “Te la portiamo noi” (così si chiama l'iniziativa, ndr) gratuitamente".

Il Comune di Gattinara e il Casa hanno anche organizzato la consegna dei pasti a domicilio per anziani e disabili. Il costo del pasto è di 4,40 euro.

Ecco come funziona il servizio spesa a domicilio. Le persone possono richiedere l’acquisto della propria spesa alimentare, dei farmaci e di altri beni di prima necessità, che verranno consegnati a domicilio da Operatori del Consorzio Casa. Il pagamento della spesa avverrà alla consegna previa presentazione di scontrino.

Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare i numeri 0163 835720 oppure 0163 831100.

«Oltre a rispondere con senso di responsabilità, per contribuire efficacemente al contenimento del contagio, in ottemperanza alle misure necessarie, – spiega il sindaco Daniele Baglione – abbiamo attivato insieme ai nostri sevizi sociali questo servizio per provvedere ai bisogni di base delle persone anziane. In questi giorni abbiamo ricevuto molte telefonate per informazioni, ma sono state anche tante le persone che ci hanno chiamato per offrirsi come volontari per dare una mano, persone che ringrazio veramente di cuore. Se volete proporvi come “aiutanti” potete contattare il numero: 0163 824394; oppure scrivere alla seguente mail: stupenengo@comune.gattinara.vc.it. Grazie di cuore a tutti!».