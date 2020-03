Dalla DiaSorin il test rapido per il Covid-19

Arriva da Saluggia una buona notizia in questi giorni di emergenza sanitaria. E' in arrivo il test rapido per identificare il Covid19: lo sta mettendo a punto, grazie alla collaborazione con l’Istituto Spallanzani e il Policlinico San Matteo di Pavia, DiaSorin che ha completato lo studio. Per avere un risultato sulla positività al Covid19 basteranno 60 minuti invece delle 5-7 ore del test attuale.

Il test sarà commercializzato con marchio Ce in Europa e presentato alla Fda Eua entro la fine di marzo 2020.

"DiaSorin - si legge in una nota stampa - ha acquistato questa tecnologia dalla multinazionale 3M anche se è stata originariamente sviluppata per fornire risposte diagnostiche rapide sia per uso militare che civile. L’azienda di Saluggia possiede oltre 800 analizzatori in primari istituti ospedalieri europei e statunitensi per diagnosticare le infezioni influenzali stagionali oltre che una varietà di altre infezioni virali e batteriche".

Rendere più veloce il test aiuterà a migliorare il processo di ricovero di pazienti e farà capire il tempo di recupero del paziente. Potrebbe essere utile questo test per contrastare le mutazioni del virus.

«Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus, collaborando con i centri di riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria – racconta Giulia Minnucci, r&d director Europe in DiaSorin -. Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del Coronavirus COVID-19».