"Così la sanità affronta un'emergenza mai vissuta prima"

Nei giorni scorsi, in qualità di segretario aziendale della Anaao Assomed dell'Asl di Vercelli, aveva scritto una lettera per sostenere e incoraggiare i colleghi e tutti gli addetti del sistema sanitario, messi alla prova da una sfida fino a quel momento inedita.

Ora, attraverso la sua pagina di Facebook, il dottor Sergio Macciò, medico ospedaliero, inaugura un "diario" in cui racconta, con serenità e senso di responsabilità, la vita quotidiana di medici e personale in trincea.

Una pagina da leggere, quella scritta martedì mattina: offre importanti spunti di riflessione a tutti coloro che, in questi giorni, devono - per i motivi più vari - accendere all'ospedale Sant'Andrea. E rende conto dei gesti belli che nascono anche nelle emergenze. Ad esempio quello di Carlo Olmo, che si è fatto carico dell'acquisto di presidi di protezione per gli operatori in prima linea.

E, infine, racconta l'impegno dei sanitari: "Con i colleghi, da tutta Italia, è un fiorire di chat, whatsapp. Si condividono scoperte, esperienze, articoli scientifici. Professori, studenti, professionisti seduti ad un tavolo virtuale senza formalismi e senza divisioni per ruoli o importanza. Oggi ho incontrato un gruppo di infermieri, giovani, in attesa di essere assunti con procedura di urgenza. Ho dato loro il benvenuto. Gli ho detto che scriveranno con noi una pagina di storia della nostra sanità".