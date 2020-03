Plello: un'area ecologica sulle ceneri della zona industriale mai nata

Sono al via i lavori della nuova area ecologica di Plello, interamente targata Seso, che – se le tempistiche previste saranno rispettate – potrà essere attiva da luglio 2020. Una grande soddisfazione per il sindaco Paolo Tiramani, che ricorda: «L’Amministrazione guidata da Rotti spese circa 4 milioni di euro, tra espropri e cause, per creare qui un’area industriale: non è mai stato venduto un lotto. Ora la nostra amministrazione riesce a valorizzare questo spazio, con un importante servizio per i cittadini».

Per i borgosesiani sarà un notevole “upgrade”: «Quando la nuova area sarà operativa – spiega l’amministratore unico di Seso, Marisa Varacalli – non sarà più necessario far riferimento a centri di raccolta di terzi, con grandi benefici sia per i cittadini che per la stessa Seso. L’attivazione di questo centro di raccolta rientra nel programma di consolidamento aziendale, perché offre numerosi vantaggi – continua Varacalli - dalla possibilità per i cittadini di conferire qui i rifiuti ingombranti ogni giorno a quella di contenere i costi di smaltimento, fino a una assoluta garanzia di correttezza nello smaltimento».

Che aspetto avrà la nuova area? Lo spiega il direttore, Dario Pavanello: «Si estenderà su un’area di 12 mila metri quadri, dei quali al momento è partita la realizzazione del Lotto 1A, che si estende su una superficie di 5mila mq. Stiamo costruendo una grande piattaforma in cemento armato che diventerà un’area di scarico dotata di 11 cassoni scarrabili per la raccolta e lo stoccaggio delle diverse frazioni di rifiuto – spiega il direttore di Seso – la viabilità dell’area sarà pavimentata con autobloccanti, quindi tutta la zona verrà recintata, illuminata, videosorvegliata e dotata di tutti i dispositivi di norma, oltre che di aree verdi sia a prato che piantumate. Quando sarà a regime, l’impianto sarà in grado di ricevere una media di 80 tonnellate di rifiuti al mese, provenienti dai cittadini di Borgosesia (che non dovranno pagare nulla oltre la normale tassa rifiuti) e da aziende convenzionate operanti nel territorio comunale». La discarica sarà presidiata quotidianamente da due persone, per 6 ore al giorno, con orari che saranno stabiliti nell’ottica di rendere il servizio fruibile e comodo per la popolazione.

La realizzazione degli altri lotti dell’area avverrà in un secondo tempo, ma avrà una funzionalità solo per l’azienda che la gestisce: «I cittadini avranno tutto quanto serve loro già da luglio – specifica ancora Marisa Varacalli – con l’attivazione di questo primo lotto: potranno conferire qui tutti i rifiuti non compresi nelle categorie previste dalla raccolta differenziata, quindi parliamo di ingombranti o speciali; è un servizio molto importante per la popolazione, praticamente “sotto casa”, con una disponibilità giornaliera: insomma un netto miglioramento rispetto a quanto è stato offerto fino a qui – conclude l’amministratrice - era uno dei nostri principali obiettivi, ed ora sta diventando realtà: ne siamo fieri».

Nel sopralluogo effettuato con Pavanello e Varacalli, Tiramani ha verificato l’impostazione dei lavori e a sua volta ha sottolineato come questa iniziativa sia l’ulteriore conferma del nuovo, positivo corso che è stato impresso a Seso: «Oggi Borgosesia può contare su un servizio nettamente migliorato, con la raccolta differenziata organizzata in modo più razionale e con un’attenta pulizia della città, affidata a personale professionale che si avvale di strumenti moderni ed ecologici. L’area di Plello sarà un ulteriore elemento qualificante – dice Tiramani – che consentirà anche di razionalizzare i costi di smaltimento, con ricadute positive sull’utenza, che non vedrà aumentare la tariffa per la tassa rifiuti. Avanti così, allora: si è imboccata la via giusta».