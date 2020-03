Tamponamento tra camion e incendio: autista muore carbonizzato

Bilancio tragico per uno tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto intorno alle 16 sulla A4 Torino - Milano, all'altezza di Santhià.

Un camionista è morto nell'incendio che ha distrutto la cabina del suo mezzo che, appena prima, aveva tamponato un altro camion.

Per i soccorsi sono intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià: i soccorritori si sono impegnati a domare l'incendio e a mettere in sicurezza il tratto autostradale, ma per l'autista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso.

Alle 18 l'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso e il tatto tra Santhià e Carisio, in direzione Milano, risulta ancora chiuso al traffico.