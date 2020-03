Asigliano, guasto all'acquedotto

E' un'emergenza nell'emergenza quella che Asigliano si trova ad affrontare in queste ore. A causa di un serio guasto occorso nella notte tra domenica e lunedì e che poi si è aggravato lunedì, è sospesa l'erogazione dell'acqua.

I tecnici della Sii e il Comune sono al lavoro per ripristinare il servizio e per sopperire alle necessità della popolazione. Il sindaco Carolina Ferraris ha segnalato il problema alla Prefettura, sottolineando come, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'acqua sia fondamentale a tutela della salute delle persone.

Intanto, mentre si cerca di individuare e tamponare la causa del guasto, la Sii ha posizionato in piazza e alla Casa di Riposo dei mezzi per i rifornimento: chi avesse necessità deve ricordare di osservare le norme previste (un metro di distanza) e non affollarsi intorno alla cisterna.

Pur essendo potabile, la raccomandazione - a ulteriore titolo precauzionale - è di far bollire l'acqua prima di utilizzarla per scopi alimentari.