Pronto Spesa e Pronto Farmaco: i servizi Cri per chi è in difficoltà

Il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana ha pianificato due servizi gratuiti per sostenere chi è in difficoltà a causa delle restrizioni imposte a tutela della salute: Pronto Spesa e Pronto Farmaco per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità. Partiranno giovedì 12 marzo e proseguiranno per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero 0161/213000 dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì.

Le persone in difficoltà potranno segnalare le proprie esigenze all’operatore CRI che provvederà ad organizzare il servizio, che sarà espletato entro le 48 ore successive.

Per quanto riguarda il servizio Pronto Farmaco i volontari Cri ritireranno le ricette dei pazienti presso le loro abitazioni, passeranno dalla farmacia più vicina e porteranno i farmaci al domicilio dell’utente

Il pagamento per entrambi i servizi dovrà avvenire al momento della consegna, in contanti. "I nostri volontari - spiegano dalla Cir - non entreranno in casa e saranno riconoscibili dalla divisa ben riconducibile a Croce Rossa Italiana. Coloro che usufruiscono dello Sportello Sociale, momentaneamente sospeso, possono richiedere la consegna a domicilio del pacco viveri".

In questo momento delicato desideriamo esprimere la vicinanza al territorio rafforzando ulteriormente la nostra presenza quotidiana: Croce Rossa Un’Italia Che Aiuta.