Donazioni e raccolte fondi per l'Asl: la solidarietà più forte del virus

Privati e istituzioni si stanno mobilitando a sostegno del sistema sanitario, messo a dura prova dall'emergenza in atto.

Ne dà conferma l'Asl in una nota in cui spiega che "stiamo ricevendo in questi giorni tantissime richieste di donazioni a favore dell'ASL VC per far fronte all'emergenza da coronavirus. Vi ringraziamo davvero di cuore! L'aiuto di tutti, ciascuno con le proprie possibilità, è per noi fondamentale per far fronte alle difficoltà che siamo chiamati a fronteggiare in questi giorni. Ribadiamo che gestiremo noi direttamente tutti i fondi che arriveranno. Per agevolare le procedure abbiamo aperto un canale dedicato. Di seguito troverete le indicazioni operative che, per esigenze organizzative, vi chiediamo di seguire come indicato. Vi aggiorneremo costantemente."



Chi vuole aderire alla campagna può effettuare un bonifico sul conto corrente aziendale IT09H060902230800005050510<wbr></wbr>5 SWIFT CODE CRBIIT2B specificando nella causale “Donazione Covid-19”.



Nell’effettuare il bonifico, il donatore deve specificare i seguenti dati: Cognome e Nome e Codice Fiscale.



"Per poter tracciare la donazione ed effettuare tutti gli atti connessi (delibera di accettazione, ecc.) il donatore dovrà successivamente inviare una e-mail a emanuela.ronza@aslvc.piemo<wbr></wbr>nte.it indicando: Cognome e Nome, Codice fiscale, luogo e data di nascita, importo della donazione, recapito telefonico, allegando copia della ricevuta.

Intanto, anche la Fondazione Valsesia ha attivato una raccolta fondi per l'emergenza Covid-19 a favore degli ospedali di Borgosesia e Vercelli: si può donare attraverso l'IBAN: IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092 indicando come causale: Emergenza Cporonavirus, oppure con Pay Pal https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=NDHV7WHQV7ZX6&source=url con causale Emergenza Coronavirus.

Infine, nella giornata di mercoledì, verrà illustrato il progetto della Fondazione Crv a sostegno della situazione di emergenza in atto, e che proseguirà anche nel medio termine.