Coronavirus, nuovo decesso al Sant'Andrea

Vercelli si prepara a rinforzare il numero di posti letto per affrontare l'emergenza: l'Asl ha già portato a 20 i posti letto in Malattie Infettive e l'Unità di crisi regionale ha già dato il via libera alla proposta di aggiungere altri 12 posti letto nel settore intensivo e sub intensivo della rianimazione.

Ma intanto il bollettino ufficiale della Regione segnala un altro decesso all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli: si tratta di un uomo di 84 anni, alessandrino, ricoverato in città.

Altre due persone, entrambe dell’Alessandrino, sono morte al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Alessandria: un uomo di 85 e una donna di 79 anni.

Un decesso, infine, anche al Maggiore della Carità di Novara è morta una donna di 88 anni, novarese, ricoverata in rianimazione.

Salgono così a 17 i deceduti positivi al virus in Piemonte.

Il Bollettino dei contagi segnala che le persone risultate positive al “coronavirus covid-19” in Piemonte sono al momento 401. I ricoverati in terapia intensiva sono 65.