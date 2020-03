Robbio, non ce l'ha fatta l'uomo positivo al Coronavirus

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo di Robbio risultato positivo al Coronavirus, solo due giorni fa.

A comunicare la notizia della morte del concittadino è il sindaco, Roberto Francese: "Con dispiacere comunico il primo decesso per Coronavirus all'interno della nostra comunità. Si tratta di un nostro concittadino che purtroppo aveva patologie pregresse. Tutta Robbio si stringe attorno alla sua famiglia porgendo le più sentite condoglianze".

Le esequie avverranno in forma strettamente privata, così come previsto dalle disposizioni della Cei per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria.