Un giovane di 26 anni è rimasto ferito in modo serio, nella giornata di oggi, mentre era impegnato a lavorare in un bosco, nella zona di Valduggia.

Per cause in via di accertamento, un albero, cadendo, lo ha schiacciato, causandogli gravi traumi.

Soccorso e messo in sicurezza dal personale del 118, il ferito è stato poi trasportato d'urgenza al Maggiore di Novara con l'elisoccorso: il giovane è stato ricoverato in codice giallo per svariate lesioni e per i traumi riportati.