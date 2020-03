Maltratta l'ex moglie e aggredisce i carabinieri: in arresto un 33enne

Non accetta la fine del rapporto coniugale e diventa aggressivo e violento al punto che l'ex moglie inizia a rifiutarsi di lasciare i figli soli con il loro padre.

E, domenica sera, la situazione precipita. A chiamare le forze dell'ordine, però non è la moglie ma il marito, un 33enne, che allerta i carabinieri lamentando il fatto di non poter vedere i propri figli.

Alla chiamata rispondono i carabinieri della stazione di Buronzo, che intervengono ad Alice Castello con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vercelli e della stazione di Casanova Elvo: all'arrivo i carabinieri hanno contattato la donna, che era chiusa in casa con i due figli minori mentre il l'uomo era all’esterno che sbraitava. La donna ha così raccontato che non voleva far vedere i due figli all’ex marito poiché era molto agitato e aggressivo. I carabinieri, a quel punto, hanno tentato di calmare l’uomo ma la situazione è invece precipitata. Il 33enne, in preda all'ira, più ha iniziato a spintonare i carabinieri, sputandogli addosso. A quel punto i carabinieri hanno deciso di bloccare l’esagitato grazie anche all’intervento della pattuglia della Radiomobile di Vercelli.

La donna, risentita poi, ha raccontato ai militari che da diverso tempo era costretta a subire maltrattamenti e atti persecutori da parte dell’ex marito che non aveva accettato la separazione.

Accompagnato in caserma, il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, al termine degli accertamenti, è stato tradotto in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica.