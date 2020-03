Corsaro: "Spostamenti per lavoro sempre consentiti" - VIDEO E MODULO DEL MINISTERO

"Vercelli non è zona rossa, non ci saranno i posti di blocchi ai confini della città come abbiamo visto a Codogno. Vercelli e tutta la provincia sono definite 'zona a contenimento rafforzato' per le quali sono in vigore misure più rigide al fine di ridurre il diffondersi del Coronavirus". Reduce da una riunione in Prefettura, il sindaco Andrea Corsaro torna a precisare alcuni dei contenuti del Decreto entrato in vigore domenica e che viene messo alla prova oggi, lunedì, nel primo giorno lavorativo.

Un tema che il primo cittadino di Vercelli ha anche trattato nel messaggio inviato come presidente dell'Anci Piemonte.

L'aspetto principale, che tocca da vicino moltissimi vercellesi, è quello relativo alle limitazioni della mobilità.

"Ribadisco - dice Corsaro - che gli spostamenti per motivi di lavoro sono consentiti. Chi è lavoratore dipendente può farsi rilasciare un attestato che documenti orari e sede di lavoro da mostrare in caso di controllo. Chi è lavoratore autonomo può compilare il modulo messo a disposizione dal ministero così come può fare chi deve muoversi per motivi sanitari, visite mediche o motivi di urgenza. Le autocertificazioni saranno anche fornite alle pattuglie in modo che possano essere compilate sul momento".

Cliccando QUI è possibile scaricare il modulo.

Per il resto, il sindaco ricorda che tutte le misure, per quanto restrittive siano, sono state adottate a tutela dalla salute e raccomanda di attenervisi. "Evitiamo gli assembramenti, usciamo in caso di necessità e nei negozi e nei centri commerciali manteniamo la distanza di sicurezza".

Anche negli uffici comunali e soprattutto in quelli aperti al pubblico (come l'anagrafe) sono state rinforzate le misure di sicurezza già adottate nelle scorse settimane, sono state ulteriori misure per garantire i servizi ma anche la salute di utenti e impiegati degli uffici.