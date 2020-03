Centomila euro di mascherine, camici e attrezzature: il dono di Carlo Olmo alla Rianimazione

Dona 100mila euro di mascherine, camici e attrezzature per fronteggiare l'emergenza e sostenere gli operatori della Rianimazione di Vercelli. Il gesto di generosità di Carlo Olmo, che già in passato si è distinto in varie iniziative benefiche sul territorio vercellese (e non solo vercellese) ha colpito gli operatori sanitari.

Tra i primi a ringraziare Olmo per l'intervento c'è il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie, che aveva lanciato un appello proprio a tutela della salute di chi è in prima linea per curare malati e fronteggiare quest'emergenza.

"A nome di tutti gli infermieri e i professionisti della sanità del Piemonte - si legge in una nota - esprimiamo i più sentiti e sinceri ringraziamenti all’avvocato vercellese Carlo Olmo che, dopo il nostro appello di stamani sulla necessità immediata di strumenti per proteggere gli operatori in ospedale (mascherine, camici e attrezzature), ha deciso di donare ben 100mila euro acquistando tali materiali che verranno messi subito a disposizione per la rianimazione di Vercelli".

Spiega Claudio Delli Carri, segretario regionale del Piemonte e Valle d’Aosta del Nursing Up: “L’emergenza che stiamo vivendo in questo periodo non ha eguali. Apprendere che esistono persone come l’avocato Olmo che subito, raccogliendo il nostro appello, ha deciso di agire con una così generosa donazione, non solo scalda il cuore ma getta un raggio di luce in queste ore dove tutto sembra rabbuiarsi. A nome del Nursing Up, del nostro sindacato e di tutti gli infermieri e operatori della sanità impegnati in tutte le zone del Piemonte, ma anche di tutte le persone che anche grazie a questi presidi potranno essere meglio assistite, mando un grande ringraziamento all’avvocato Olmo, che non conosco personalmente ma al quale invio tutta la mia più sincera riconoscenza. La speranza è che il suo sia un esempio che anche altri possano seguire".