Anagrafe "a numero chiuso": ingresso consentito a non più di quattro persone

Ingressi contingentati all'Anagrafe del Comune di Vercelli, con la richiesta di recarsi allo sportello solo per pratica urgenti e non differibili.

Arrivano nel pomeriggio di lunedì le nuove disposizioni per l'accesso al servizio.

"In questi giorni - si legge in una nota del Comune - nonostante le misure precauzionali relative al Covid-19, si presentano molte persone all'Anagrafe o allo Stato Civile, per pratiche non urgenti e comunque differibili nel tempo, creando ingorghi all'ingresso e inutili attese. L'invito è dunque quello di recarsi in Comune solo se strettamente necessario".

Sulla base delle nuove disposizioni l’accesso agli sportelli dei servizi demografici viene consentito a 4 persone alla volta: "a tal fine la porta verrà aperta e chiusa; le restanti persone sono invitate a rimanere in coda fuori con il rispetto della distanza minima di 1 metro uno dall’altro. Queste misure - prosegue il Comune - vengono adottate per consentire il rispetto delle disposizioni del Decreto dell'8 marzo ed è necessario il contributo di tutti per garantire l’osservanza delle disposizioni".

Dalle ore 8.30 alle ore 11 il personale distribuirà, secondo l’ordine di arrivo, il numero per accedere agli sportelli. "Si sottolinea che saranno evase le richieste di coloro che sono muniti di tale numero e che, ultimate le pratiche degli utenti in attesa, la porta di ingresso rimarrà chiusa".