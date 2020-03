"Sono giorni di emergenza: aiutateci ad aiutarvi e rispettate i divieti"

Riceviamo e pubblichamo.

In questi giorni di emergenza in qualità di segretario ANAAO-ASSOMED (Associazione Nazionale Dirigenti Medici e Sanitari Ospedalieri) di Vercelli voglio esprimere, in nome della segretaria locale e dell’associazione, la vicinanza a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, OSS, dirigenti sanitari) che si trovano ad affrontare una sfida senza precedenti per la nostra generazione.

Penso in particolare modo ai colleghi del DEA (la nostra “prima linea”), Rianimazione, Malattie Infettive, Pneumologia il cui carico di lavoro è importante e senza precedenti. Nessuno nega i problemi e le incertezze iniziali. Quando si percorrono strade nuove può capitare all’inizio di inciampare. Ma la forza del gruppo, l’unione di intenti dentro e fuori l’ospedale con l’aiuto prezioso dei medici di medicina generale consentirà di affrontare e superare questa emergenza senza precedenti.

A chi invece è fuori dall’ospedale voglio dire a nome dei tanti colleghi che rappresento che in questi giorni abbiamo imparato a proteggerci ed a proteggere, a diagnosticare, curare e prendersi cura. Stiamo organizzando una mutua assistenza tra colleghi per sostenere carichi e stress di questo periodo.

Come associazione chiediamo alla popolazione di aiutarci. Rispettare con calma, fiducia e serenità le regole ci consentirà di riuscire a gestire l’emergenza meglio e più efficacemente.