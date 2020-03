Positivo al test il presidente del Novara Calcio: è in ospedale

Positivo al test del Coronavirus, il patron del Novara Calcio, Maurizio Rullo, è ricoverato in un ospedale del milanese. Secondo quanto è stato ricostruito, il contagio sarebbe avvenuto nel corso di un viaggio di lavoro in Germania.

Mercoledì, a porte chiuse, è in programma il derby, già rinviato, con la Pro Vercelli.

La società, in una nota ufficiale, precisa che "Una volta accertata la positività del Patron, con il supporto dello Staff Medico, sono state poste in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico. E' stata data dettagliata informativa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Novara che ha confermato la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva e non ha riscontrato necessità di ulteriori interventi. Di conseguenza non esistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli organi sportivi interessati. Sarà cura della Società e dello Staff medico monitorare la situazione in stretto contatto con gli organi competenti".

L’attività sportiva, amministrativa e societaria in generale di Novara Calcio S.p.A. continuerà nel rispetto delle Direttive Ministeriali e Regionali emanate sino ad oggi.

"Novara Calcio S.p.A. augura una pronta guarigione al Patron Maurizio e aspetta un suo pronto ritorno allo Stadio per supportare la squadra in questa fase finale di campionato", conclude la nota.