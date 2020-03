Il presidente Alberto Cirio spiega il Decreto (e parla della sua salute) - Il video

Conferenza stampa di Alberto Cirio che, annunciando di essere risultato positivo al test sul Coronavirus, spiega di essere isolato in casa, in buona salute, collegato e operativo nel gestire l'emergenza.

E, come primo atto, il presidente della Regione, spiega le motivazioni del Decreto emesso nella notte dal Governo, annunciando le circolari attuative per aiutare le persone.

"Con il Decreto si vuole limitare ciò che è futile - spiega il presidente Cirio -. Per lavoro ci si può muovere? Certo. Per andare a fare la spesa posso uscire? Certo. L'importante è evitare ciò che non è indispensabile".

Cirio si è poi soffermato sulle misure maggiormente restrittive: la chiusura di bar e ristoranti a partire dalle ore 18, la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica e la sospensione delle attività della scuola.

"Sono misure dure - ha aggiunto - ma ci è stato spiegato che, vista la gravità della situazione, non si poteva far altro".