Stecco: "Ecco perché è importante rispettare i divieti"

Mentre Prefettura e sindaci stanno predisponendo gli interventi necessari per l'applicazione delle misure previste dal nuovo Decreto che entra in vigore oggi, 8 marzo, fino al 3 aprile e che include Vercelli tra le zone rosse, arrivano le prime raccomandazioni da parte dei sindaci del territorio."Massima precauzione - chiede attraverso i social il sindaco Andrea Corsaro -: evitare la riunione di più persone, i contatti personali e ogni spostamento non necessario in uscita e in entrata nei territori indicati e all'interno dei medesimi territori che, per il Piemonte, sono le province di Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e tutta la Regione Lombardia, mentre sono ammessi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o da "situazioni di necessità" o per motivi di salute".

Corsaro ricorda che il decreto che il Decreto prevede espressamente il rientro in queste zone per raggiungere il proprio domicilio, abitazione o residenza.

"Ricordiamo a tutti che questi sacrifici vanno nella direzione di tutela della salute della collettività e che devono essere rispettate le disposizioni per evitare la diffusione del contagio", conclude il sindaco.

Intanto, attraverso il suo profilo social, il consigliere regionale Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità e medico, spiega i motivi per i quali è necessario attenersi con la massima attenzione alle misure previste dal Governo e impegnarsi tutti per limitare il più possibile la diffusione del virus.

"Le finalità delle misure per il contenimento del virus - spiega Stecco - sono: impedire il collasso dell'assistenza sanitaria e degli ospedali di fronte a un picco inevitabile di nuovi pazienti che già oggi, con numeri ancora non al massimo, sta mettendo a dura prova gli ospedali e il personale sanitario; proteggere le fasce più critiche della popolazione, come gli anziani e chi soffre di altre patologie, che sono più a rischio; garantire a chi soffre di altre patologie gravi o acute, la maggioranza della popolazione, di avere ancora delle cure e non trovarsi ospedali collassati o occupati da pazienti affetti da complicanze del coronavirus".

L'appello di Stecco è dunque di "seguire le istruzioni dettagliate che usciranno. Grazie a tutti i medici, infermieri, tecnici, Oss e personale sanitario - conclude il consigliere regionale -: stanno rischiando l'incolumità personale per turni massacranti e per possibile contagio, per un unico obiettivo: assistere i malati al meglio in mezzo a mille difficoltà. Il mio pensiero va inoltre a tutte le categorie commerciali e lavorative che inevitabilmente sono e saranno colpite dal coronavirus e dalle misure per contenerlo: sarà durissima, stiamo loro vicino, come Regione e Governo stanno approntando misure e fondi straordinari".