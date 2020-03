Cgil: "Assunzioni massicce per fronteggiare l'emergenza e rispetto di tutti i lavoratori"

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 27 febbraio - in occasione dell’incontro richiesto giorni prima con la direzione Asl - le Organizzazioni sindacali e le Rsu rivendicarono a gran voce la necessità di agire per tempo, con pianificazioni preventive di assunzioni e di rispetto delle normative in materia di sicurezza (dispositivi di protezione individuale, procedure etc). Dopo aver più volte denunciato una situazione locale deficitaria per posti letto e per professionisti sanitari in rapporto all’aumento esponenziale di carichi di lavoro.

La direzione - registrando solo pochi casi sospetti di Covid-19 avvenuti in quei giorni - minimizzò ‘la questione’ e i comportamenti, definendolo un fatto ‘lomabardo’. La situazione ha avuto un'altra evoluzione e, ritenendo questo un quadro inedito, ribadiamo che questo è sicuramente il momento di lavorare instancabilmente, ma con metodo.

Tutto è in frenetica evoluzione, è quadro inedito richiede impegno, fatica, passione ma anche lucidità.

Proprio perché siamo di fronte a questo quadro la nostra organizzazione che - come tutto il sindacato - oltre a essere vicina ai lavoratori fatta di lavoratori che si trovano sul campo a operare, ritiene importante collaborare e dare il proprio contributo.

In questo momento è necessario un coordinamento degli sforzi perché si rischia solo un affaticamento fine a se stesso, mentre è fondamentale efficientare il lavoro degli operatori che già scarseggiano. Ed è per questo che vogliamo dare voce ai lavoratori che sono sul campo, sotto pressione e che non sono solo semplici unità, braccia e gambe per coprire un turno, ma sono anche cervelli e cuore.

E’ importante dunque, un massiccio piano di assunzioni per sostenere l’aggravio lavorativo e il forte disagio emotivo del personale con un cronoprogramma definito in tempi brevissimi; la velocizzazione dei tempi di reclutamento formazione e affiancamento; una catena di comando chiara a tutti i lavoratori; procedure e modalità operative tempestive e diffuse con metodi non ordinari e adeguata formazione; procedure di contenimento dei contatti; disposizioni scritte ai lavoratori; strumenti ufficiali per comunicare con i lavoratori (non con social incontrollati); regolarità di un bollettino elettronico informativo per Rsu e lavoratori con tempi e ore definite per la sua uscita; monitoraggio giornaliero della dotazione, degli stock e dei consumi sui dispositivi di protezione individuale del personale sanitario. Informazione sui tempi di approvvigionamento ; monitoraggio giornaliero degli orari di lavoro reali dei riposi e della flessibilità del personale sanitario per valutare le necessita’ degli organici; attenzione nei confronti del personale riassegnato ad altri settori; considerazione del personale delle ditte esterne a cominciare dagli addetti delle pulizie e mensa; commissione paritetica sui casi di contaminazione per correggere errori e migliorare procedure; verifica dell’applicabilità delle procedure e degli ostacoli alla loro applicazione; momenti di confronto regolari tra direzione e rappresentanti dei lavoratori per fare il punto, pianificare gli interventi e verificare che quanto deciso sia fatto con il ‘timing’ stabilito

La Cgil consapevole della difficile situazione, si impegna a fornire la massima collaborazione e disponibilità a operatori e cittadini.