Caso positivo a Trino, l'annuncio del sindaco

"Oggi abbiamo avuto la conferma per primo caso positivo di Covid-19 su una signora anziana di Trino". L'annuncio, in tarda serata, arriva dal sindaco, Daniele Pane.

"La signora, alla quale auguriamo una pronta guarigione, era già ospedalizzata da giorni e non è entrata in contatto con nessuno - aggiunge il primo cittadino - . I famigliari, con i quali sono in costante contatto, sono in buone condizioni di salute, al momento, e si sono messi in auto-quarantena a titolo precauzionale.

L’Asl Alessandria, con la quale la famiglia è in costante contatto non ha ritenuto di dover fare i tamponi ai famigliari, proprio perché non lo ritengono necessario. "Quindi nessun allarme, nessuno deve fare alcuna procedura particolare - conclude il sindaco -. Si invita tutti a rispettare le regole e ai più anziani di stare a casa".