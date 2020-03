Coronavirus, zona rossa anche per due province piemontesi

È forse il provvedimento più drastico mai deciso nella nostra storia repubblicana.

Il titolo è «Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure».

Tra le misure quella più fortemente impattante è il divieto di uscita e di entrata dalle zone indicate, tra cui Asti e soprattutto Alessandria, provincia strettamente legata al vercellese (basta pensare ai mille legami che uniscono Vercelli, Trinese e Casale).

Ma nel provvedimento sono previsti anche la chiusura di palestre, piscine, centri benessere, musei e, solo nel week end, dei centri commerciali. Prolungata anche la chiusura di scuole e asili fino al 3 aprile, data di scadenza del provvedimento.

LA BOZZA DEL DECRETO

Una decisione che viene seguita con grandissima apprensione nella zona di Trino, confinante con entrambe le province in procinto di diventare "zona rossa" e che, con Casale e Alessandria, ha legami strettissimi.

In una nota congiunta diffusa in serata, il sindaco Daniele Pane e il capogruppo della minoranza, Alessandro Portinaro, insieme ai rispettivi consiglieri, precisano che "in queste ore difficili, ognuno secondo il proprio ruolo, ma in sinergia e seguendo i rispettivi canali, stiamo lavorando affinché la situazione di Trino non venga penalizzata. Non crediamo infatti ci siano differenze tra la situazione della provincia di Alessandria e quella di Trino e dei comuni limitrofi. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori approfondimenti e speriamo che le nostre richieste vengano accolte. A nostro avviso tutte le province che confinano con la Lombardia devono essere trattate allo stesso modo".