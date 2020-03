Interrogazioni su parcheggi, ex Diurno, mobilità sostenibile, Edisu

Bagni pubblici, parcheggi, mobilità sostenibile e visite istituzionali. Toccano diversi argomenti quattro interrogazioni protocollate nei giorni scorsi dai consiglieri comunali del Pd (Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alberto Fragapane) e di "Vercelli con Maura Forte" (Alfonso Giorgio).

DIURNO DI PIAZZA CAVOUR Il sistema di chiusura mobile è rotto dallo scorso settembre. Così alla sera, sono le transenne a interdire l'accesso ai servizi igienici di piazza Cavour. Una situazione, segnalata in un'interrogazione dai consiglieri comunale del Pd e di "Vercelli con Maura Forte", che deve essere affrontata dall'amministrazione comunale. Nell'interrogazione i consiglieri chiedono di sapere quando verrà riparato il sistema di chiusura dei servizi igienici e se sia intenzione dell’Amministrazione estendere l’apertura dei servizi igienici anche nelle ore serali così da fornire un servizio alla città, in particolare nei fine settimana.

PARCHEGGI IN ZONA BASILICA Quando, per i lavori di recupero dell'Antico Ospedale, venne chiuso il parcheggione, il Comune ripristinò la possibilità di parcheggiare in un tratto di via Galileo Ferraris prossima al complesso di Sant'Andrea. "Dal momento che, a fine 2019, è stato aperto il parcheggio di corso Fiume con oltre 120 posti auto - chiedono ora i consiglieri di centro sinistra - è intenzione dell’Amministrazione ripristinare l’area pedonale in via Galileo Ferraris, angolo piazza Roma, per meglio valorizzare il complesso abbaziale di Sant'Andrea?".

MOBILITA' SOSTENIBILE "La Regione Piemonte ha attivato un bando per l’erogazione di contributi per favorire la mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle flotte pubbliche. Visto che a Vercelli la presenza di polveri sottili ha determinato limitazioni alla circolazione e che la sostituzione di veicoli comunali porterebbe benefici alla qualità dell’aria, è intenzione dell’Amministrazione partecipare al bando?".

VISITA PRESIDENTE EDISU Decisamente più politico il tema dell'ultima interrogazione che parte dalla redente visita del presidente di Edisu Piemonte. "Il presidente - rilevano i consiglieri comunali - ha fatto visita al polo vercellese dell’Università del Piemonte Orientale accompagnato da alcuni amministratori locali. Considerato che una buona parte di amministratori non è stata invitata all'incontro si chiede se il Comune di Vercelli fosse a conoscenza di tale visita; se l’ente regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte abbia invitato gli amministratori del comune di Vercelli a partecipare alla visita del Presidente presso le residenze universitarie".