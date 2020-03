Rette dei nidi, pre-post, trasporto scolastico: Borgosesia sospende le rette

L'emergenza Coronavirus ha lasciato a casa dalle scuole, ma anche dalle materne e dai nidi comunali, tutti i piccoli allievi. Il Comune di Borgosesia corre ai ripari rivedendo le rette dei servizi scolastici alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, che sta comportando la sospensione del servizio per un periodo prolungato.

"Le tariffe sono sospese fino alla ripresa dell’attività scolastica - si legge in una nota del Comune -. In particolare: per l’asilo nido si parla della totalità del servizio, per la scuola dell’infanzia il riferimento riguarda i servizi di pre-post; per la primaria, pre-post e trasporto scolastico; per la media il solo trasporto scolastico"

Diverse le modalità di sospensione, in relazione alle tipologie di pagamento: per i pagamenti mensili non si versa la rata di marzo, se le scuole riaprono il 16 la differenza verrà caricata in aprile; per i pagamenti trimestrali la rata del 16 marzo slitta ad aprile e nel conteggio si defalcano i giorni non utilizzati; per i pagamenti annuali: la modalità individuata per recuperare il periodo di sospensione del servizio sarà presto comunicata.

«Si tratta di misure corrette e ovvie – dice il sindaco Paolo Tiramani – che comunichiamo tempestivamente per evitare ai genitori il dubbio su come verrà regolato il tutto: state tranquilli, i servizi scolastici del Comune sono a disposizione per chiarire ogni vostro dubbio, e comunque non verserete un euro in più del dovuto».