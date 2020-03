Coronavirus, secondo caso ad Arborio - VIDEO

Coronavirus, secondo caso positivo ad Arborio. Lo rende noto il sindaco, Annalisa Ferrarotti, in un messaggio diffuso attraverso il suo profilo social.

Anche in questo caso il paziente non si trova in paese e, nel frattempo sono già state attuate tutte le procedure di quarantena e di contenimento.

"Il momento è difficile - dice il sindaco - ma è importante che ognuno di noi cerchi di attenersi alle norme di prevenzione senza farsi prendere dal panico e senza far girare informazioni inattendibili e non verificate".

Il sindaco ha poi ricordato le norme basilari per evitare il diffondersi il contagio.

Intanto anche il primo cittadino di Robbio ha reso noto che in paese si è avuto un caso di positività al tampone.

Nel giorno in cui, per la prima volta, dalla Regione, non vengono resi noti i dati ufficiali sui casi positivi in provincia, sono i sindaci a farsi carico di tenere aggiornati i loro concittadini. Un impegno importante soprattutto nelle piccole comunità, dove voci e preoccupazioni viaggiano alla velocità della luce.

Intanto, sempre da un sindaco - quello di Novara - arriva la notizia di una donna vercellese ricoverata al Maggiore e positiva al test di primo livello.